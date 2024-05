Torna domenica prossima, 2 Giugno Festa della Repubblica, l’ormai tradizionale appuntamento con il “Concerto per la Festa della Repubblica” in piazzale Della Rosa.

A partire dalle ore 18, sul palco allestito in piazzale Della Rosa, in occasione del 78° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, il Corpo Bandistico La Beneficenza di Sassuolo diretta dal Maestro Marco Stefani, si esibirà in un concerto gratuito , ad ingresso libero e senza prenotazione.