Quella del 2024 è un’edizione speciale dell’evento GRADEvoli sere d’estate, perché si tratta della decima e segna dunque un “compleanno” importante per questa grande kermesse musical-gastronomica che anima Cavriago, sempre con l’obiettivo di sostenere iniziative e progetti della Fondazione Grade Onlus.

Per festeggiare, GRADEvoli sere d’estate si regala una serata in più rispetto agli anni scorsi: saranno quattro, dal 6 al 9 giugno, ciascuna con una proposta musicale che vedrà ospiti straordinari, abbinati ad un’offerta gastronomica tradizionale e di qualità. Spiega Luca Fabbris in rappresentanza degli organizzatori della manifestazione: “Quest’anno l’emozione, per GRADEvoli sere d’estate – la festa che organizziamo ormai da anni a Cavriago – è veramente grande. Siamo arrivati alla 10^ edizione nonostante il Covid e le numerose avversità affrontate; questo grazie alla perfetta cooperazione tra Fondazione Grade, Comune di Cavriago, volontari e associazioni del nostro paese che da anni collaborano con noi. Una festa nata quasi per scherzo da un’idea mia e di Fabrizia Cantagalli, mai pensando di poter spegnere oggi la 10^ candelina. L’obiettivo di queste serate in festa è per noi, importantissimo poiché devolvendo l’intero ricavato al Grade, si contribuisce alla realizzazione dei tanti progetti messi in campo per aiutare e dare speranza a numerosi pazienti. Siamo partiti quando Grade era solo un’Associazione e abbiamo vissuto e appoggiato la sua trasformazione in Fondazione Onlus. Ne approfittiamo per ringraziare anche tutte le aziende, gli imprenditori e le piccole realtà locali che ogni anno sostengono la nostra iniziativa”.

Questo dunque il programma della 10^ edizione di GRADEvoli sere d’estate: ogni giorno, a partire dalle 19.30 in piazza Zanti a Cavriago, sede dell’evento, sarà possibile cenare con tortellata, grigliata o pizza cotta nel forno a legna, con possibilità di prenotazione (tel. Marina 349 5167533, Fabrizia 334 3673787).

Per quanto riguarda la musica, tutti gli eventi avranno inizio dalle 21.30: giovedì 6 giugno risuoneranno i grandi successi di Zucchero Fornaciari, proposti dalla storica tribute band Canne da Zucchero che suonerà rigorosamente dal vivo.

Venerdì 7 giugno, pronti a scatenarsi con lo spettacolo dei DiscoInferno, la più nota e quotata discomusic power show band italiana, attiva incessantemente dal 1997 con uno show portato in tour con grandissimo successo in Italia e all’estero. Sabato 8 giugno, musica e animazione con La strana coppia di Radio Bruno, dal titolo della storica e apprezzatissima trasmissione radiofonica.

Infine domenica 9 giugno, alle 20.30 sarà sul palco Antonio Guidetti con i suoi irresistibili sketch, e alle 21.30 Cagne Pelose in concerto, l’irresistibile band di rock dialettale – demenziale che miete successi fin dal 1989.

Il ricavato degli eventi sarà destinato alla Fondazione GRADE Onlus per sostenere l’intervento di ampliamento dell’Ematologia del Santa Maria Nuova al CORE.

GRADEvoli sere d’estate vede la collaborazione del Comune di Cavriago e dell’associazione Cuariegh on the road.

www.grade.it