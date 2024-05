Siamo arrivati alla finalissima, la partita secca che assegnerà questa sera (venerdì 31 maggio) lo scudetto per la categoria Primavera 1 di calcio. Il terreno di gioco sarà in Toscana e precisamente al centro Sportivo Rocco Commisso (Viola Park) di Bagno a Ripoli.

Di fronte la Roma guidata da Federico Guidi dal 2022 contro (udite) il Sassuolo di Emiliano Bigica che lo scorso anno, sempre nella fase finale ha dovuto digerire un’esclusione dalla finale davanti al pubblico di casa per mano del Lecce risultato poi vincitore della categoria.

Quella di questa sera non va considerata solo una “rivincita” ma per quella che è, ovvero, un’occasione storica per questa società che sul settore giovanile ha davvero fatto grandi cose. La bontà del lavoro è testimoniata anche dalla promozione del responsabile Francesco Palmieri a DS della prima squadra ufficializzata in queste ore.

La Roma ha vinto otto volte lo scudetto Primavera la prima nella stagione 72-73 e l’ultima nel 1990, per il Sassuolo lo ripetiamo si tratterebbe (sono ammessi gli scongiuri) di un risultato storico.

Tutti davanti al televisore nel caso non riusciate a raggiungere il Viola Park, la partita sarà trasmessa in chiaro su Sportitalia (canale 60 del digitale terreste a partire della 20:45), per spingere il capo cannoniere della categoria, il neroverde Flavio Russo, uno di quelli che sembrano pronti per fare il salto a breve.

