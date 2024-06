Si era recato presso stazione di rifornimento carburanti di via F.lli Manfredi di Reggio Emilia a bordo del suo motociclo, e dopo aver fatto rifornimento, non accorgendosi dell’emissione della ricevuta relativa al resto, andava in escandescenza. L’uomo, un 38enne avrebbe danneggiato pesantemente i dispositivi e gli schermi delle colonnine del distributore di benzina, procurando ingenti danni, attualmente in corso di quantificazione.

Grazie alle telecamere di videosorveglianza i militari della stazione di Reggio Emilia Santa Croce riuscivano a risalire al presunto autore del gesto vandalico. Per questi motivi con l’accusa di danneggiamento aggravato i Carabinieri della stazione di Reggio Emilia Santa Croce hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci un 38enne, residente a Reggio Emilia. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. L’origine dei fatti risale alle ore 3.30 dello scorso 29 aprile.