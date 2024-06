Nel 2020, a Carpineti, si era reso responsabile del reato di violenza sessuale ai danni della figlia minore. Le indagini dei carabinieri della stazione di Carpineti, partivano a seguito della denuncia presentata dalla mamma della bambina. A conclusione dell’attività investigativa il 52enne, veniva deferito alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia dai carabinieri della stazione di Carpineti.

A seguito dell’iter processuale, con sentenza emessa in data 04/10/2022 dal Tribunale Ordinario di Reggio Emilia, confermata dalla sentenza emessa in data 29/09/2023 dalla Corte D’Appello di Bologna, divenuta definitiva il 17/05/2024 l’uomo è stato riconosciuto colpevole dal competente Tribunale di Reggio Emilia che l’ha giudicato, condannandolo a 6 anni e 7 mesi e 8 giorni in regime di detenzione carceraria, oltre le pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici perpetua, perdita della patria potestà perpetua, perdita del diritto agli alimenti perpetua, interdizione legale durante la pena, dell’interdizione dall’esercizio di tutela e curatela perpetua, esclusione dalla successione della persona offesa perpetua. amministrazione di sostegno perpetua.

Per questi motivi, l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, in data 30 maggio 2024 ha emesso l’ordine di esecuzione per la carcerazione. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito nel pomeriggio di ieri dai Carabinieri della Stazione di Toano, nel cui comune l’uomo risiede. I militari della stazione di Toano, quindi, hanno raggiunto l’uomo presso la propria abitazione in cui si trovava, lo hanno arrestato ed hanno dato esecuzione al provvedimento accompagnando l’uomo in carcere per l’espiazione della pena.