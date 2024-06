L’Assemblea provinciale Auser ha presentato i bilanci sociale ed economico 2023 e, all’unanimità, ha rieletto presidente Vera Romiti per il secondo mandato, della durata di altri quattro anni.

Con 5.264 iscritti, di cui 1.924 volontari, l’associazione ha chiuso il tesseramento 2023. Dati presentati oggi, martedì 4 giugno, presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi di Reggio Emilia, in occasione dell’annuale Assemblea dei delegati Auser.

Trend che conferma la crescita degli iscritti e dei volontari: in tutto, 965 donne e 959 uomini, che attestano un’importante parità di genere, sia nei ruoli operativi che in quelli dirigenziali.

Nel corso dell’anno passato, l’associazione ha percorso 1 milione di chilometri in accompagnamenti socio-sanitari, trasportando 3.600 persone fragili (di cui l’11% con disabilità). Un servizio fondamentale per la cittadinanza che viene finalizzato su tutto il territorio provinciale di Reggio Emilia. Un’attività che viene realizzata dall’associazione grazie ai volontari e grazie a 85 automezzi: 83 di proprietà e 2 in comodato d’uso.

Auser, beninteso, non è solo accompagnamenti e trasporti, bensì anche cultura, contrasto alla solitudine, compagnia telefonica, cura dell’ambiente, supporto alle scuole, turismo sociale.

Attività che vengono realizzate poggiando sul caposaldo dello Statuto: la solidarietà.

Nel primo ambito, quello della cultura, l’organizzazione, nel 2023, ha realizzato corsi di vario tipo (informatica, yoga, ceramica, ginnastica, cucito e molto altro), ha portato avanti la programmazione delle due università del sapere permanente di cui è capofila (a Fabbrico e a Castelnovo Monti), ha partecipato a Fotografia Europea con una mostra allestita presso il Chiostro della Ghiara, ha prodotto una mostra di pittura e libri, ha promosso pomeriggi di socializzazione per anziani (filòs), gruppi di lettura e molto altro.

In tanti territori della provincia, poi, Auser ha prestato attenzione all’ambiente svolgendo attività di manutenzione del verde pubblico, supportando 13 centri di raccolta differenziata (ex isole ecologiche) e gestendo 7 centri per il riuso. In tutto, le ore di volontariato nell’ambito dell’ambiente sono state stimate in circa 60mila.

Nel settore scolastico, inoltre, Auser, su 27 comuni della provincia di Reggio Emilia, si è occupata di attività di: pedibus, pre-scuole e dopo-scuola, vigilanza, accompagnamento su scuolabus, orti didattici.

Nel 2023, poi, sono state realizzate oltre 6mila ore di compagnia telefonica, che hanno raggiunto quasi 2mila anziani soli. I filòs, momenti di socializzazione per persone anziane che hanno l’obiettivo di creare rete e sconfiggere la solitudine, sono complessivamente 21, presenti in 15 comuni della provincia, e hanno intercettato un migliaio di partecipanti, che settimanalmente si incontrano per stare insieme.

Auser, inoltre, collabora a supporto del Tribunale di Reggio Emilia, della Procura, della Prefettura, del Giudice di Pace per attività di archiviazione e movimentazione di fascicoli.

Infine, Auser ha collaborato all’organizzazione di grossi eventi (come la “Grande Cena”, proposta lo scorso anno in Piazza Prampolini) e, in merito al turismo sociale, nel 2023, l’associazione ha organizzato 28 viaggi a cui hanno partecipato 2.400 soci.

Nel corso dell’Assemblea è stata rinnovata la carica del presidente: Vera Romiti è stata confermata al vertice dell’organizzazione.

«Grazie per la fiducia, è un onore ed onere guidare Auser per le dimensioni e per le richieste burocratiche sempre più importanti –commenta la presidente provinciale Auser Reggio Emilia Vera Romiti–. Una guida che è condivisa insieme ai miei vice e grazie all’ascolto e al contributo di tutte le volontarie e di tutti i volontari. Le cifre presentate in Assemblea –prosegue– nascondono storie di persone, di relazioni, di solidarietà, di condivisioni e di presa in carico. Come sempre, sono stati messi al centro dell’impegno: le persone, le comunità e i bisogni dei territori. Tutte le nostre azioni e i nostri progetti hanno avuto come finalità l’aiuto e il supporto ai più fragili, che sono sempre più in aumento. Le volontarie e i volontari non sono esecutori, ma attori protagonisti delle loro azioni. Siamo quelli del fare, ma, prima del fare, siamo quelli del pensare, perché ogni azione è guidata dai nostri valori, che condividiamo con le numerose associazioni con cui collaboriamo e con cui ci confrontiamo».

All’Assemblea sono intervenuti anche Lella Brambilla della presidenza nazionale Auser, la presidente regionale Auser Emilia-Romagna Magda Babini, oltre a tante associazioni, istituzioni, enti e realtà con cui Auser Provinciale Reggio Emilia collabora.