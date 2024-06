L’edizione 2024 dell’iniziativa regionale “Siamo Nati per Camminare” si è caratterizzata per la numerosa partecipazione, nel Comune di Mirandola. Un grande successo reso possibile dallo sforzo convinto e dall’entusiasmo di scuole e dei professori. Il progetto, che invita gli alunni a spostarsi in maniera “sostenibile” per raggiungere la scuola (a piedi, con il piedibus, in bicicletta o con lo scuolabus) – ha coinvolto ben 7 plessi scolastici, 83 classi, 1.850 alunni. Numerose le classi premiate, in due differenti categorie: il miglioramento ottenuto nelle settimane dell’iniziativa e la percentuale di spostamenti sostenibili effettuati.

Vincitori comunali: il CEAS “La Raganella” ha premiato a livello comunale le seguenti classi:

Scuola primaria:

1° classificata nella categoria “Maggior numero di spostamenti sostenibili”: CLASSE 1°D – SCUOLA PRIMARIA D.ALIGHIERI (VIA GIOLITTI)

1° classificata della categoria Miglioramento rispetto alle modalità di

spostamento abituali: CLASSE 2°E – SCUOLA PRIMARIA D.ALIGHIERI (VIA GIOLITTI)

Scuola secondaria di primo grado (“F. Montanari”)

1° classificata della categoria “Maggior numero di spostamenti sostenibili”: CLASSE 3^S – SAN MARTINO SPINO

1° classificata nella categoria “Miglioramento rispetto alle modalità di spostamento abituali”: CLASSE 3^A – MIRANDOLA

I primi classificati nelle altre Scuole del Comune per maggior numero di spostamenti sostenibili sono state:

Mirandola, Via Pietri – Scuola primaria: Cl. 5^E

Mortizzuolo – Scuola primaria: Cl. 4^

Quarantoli – Scuola primaria: Cl. 3^

San Martino Spino – Scuola primaria: Cl. 5^

Vincitori Regionali – Scuola secondaria di primo grado “F. Montanari”

Secondo classificato – Classe 3^S (per spostamenti settimanali)

Terzo classificato – Classe 3^A (per miglioramento ottenuto)

A tutti i partecipanti va il ringraziamento ed il plauso da parte dell’Amministrazione Comunale.