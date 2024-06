Presso la Sala 2000 di Campagnola Emilia, si è svolta la festa di fine anno scolastico per gli alunni della scuola media locale. In tale occasione, come ormai da tradizione, Auser ha donato e consegnato a tre studenti meritevoli un contributo a sostegno delle spese previste per l’inizio delle scuole superiori.

La borsa di studio, una per ogni classe terza, è stata destinata a tre alunni/e segnalati/e dagli insegnanti sulla base di criteri condivisi, quali il comportamento scolastico, il profitto, la condizione economica. Un’apposita commissione, composta dal Sindaco, dalla Dirigente scolastica, dal Presidente comunale Auser, ha, infatti, selezionato –riunendosi preventivamente- i giovani a cui conferire il premio. Il denaro, 1.500 euro in tutto (ossia tre riconoscimenti del valore di 500 euro ciascuno), servirà agli assegnatari per l’acquisto di libri di testo e per coprire i costi del trasporto verso scuola nonché per la retta d’iscrizione, dietro presentazione delle ricevute delle spese effettivamente sostenute.

«Si tratta di un’importante iniziativa che la sede Auser di Campagnola porta avanti da molti anni e che ben si colloca all’interno degli obiettivi dell’associazione: supporto sociale, sostegno alle persone, rapporto intergenerazionale, promozione del volontariato –commentano i referenti di Auser–. La cerimonia di assegnazione delle borse di studio –proseguono– è stata una bella festa, rallegrata dall’entusiasmo degli alunni che hanno accolto, con ovazioni sincere ed applausi, la proclamazione dei vincitori. È, dunque, anche attraverso momenti come questi che Auser incentiva lo sviluppo del volontariato, la solidarietà e partecipazione, sottolinea l’importanza dell’istruzione e sostiene progetti la cui realizzazione contribuisce al raggiungimento degli scopi che sono il cuore stesso dell’associazione».

In occasione dell’evento, oltre alla Dirigente scolastica e agli insegnanti, erano presenti il Sindaco di Campagnola Emilia Alessandro Santachiara, il Coordinatore provinciale Auser del Distretto Sergio Cottafava, il Presidente comunale dell’Auser di Campagnola Emilia Walter Vioni insieme a due volontarie.