Si tiene, il prossimo venerdì 21 giugno, a partire dalle ore 16:00 presso la Palazzina Ducale della Casiglia sede di Confindustria Ceramica, la terza edizione della Giornata Italiana della Posa, un appuntamento di grande rilievo che conferma la forte attenzione da parte dei produttori verso il tema della formazione sull’installazione delle piastrelle e lastre di ceramica.

L’evento, promosso da Confindustria Ceramica e Assoposa, è realizzato in collaborazione con Fila, Mapei, Progress Profiles, Profilpas e Raimondi. A fare gli onori di casa il Presidente della Commissione Posa di Confindustria Ceramica Andrea Ligabue e il Presidente di Assoposa Luca Berardo.

Dopo il primo appuntamento del 2022, focalizzato sulla posa e lavorazione delle grandi lastre, e quello dell’anno scorso sull’applicazione in esterno della ceramica spessorata, questa volta i Maestri Piastrellisti di Assoposa eseguiranno una dimostrazione pratica della posa di rivestimenti incollati in facciate interne/esterne, durante la quale verranno forniti consigli sulla logistica e movimentazione di cantiere e per la posa di superfici ceramiche in punti singolari (porta, finestra e jolly).

L’evento è anche l’occasione per ricordare la pubblicazione dei CAM Edilizia (Criteri Ambientali Minimi) all’interno dei quali è stato inserito il criterio premiante per l’utilizzo di posatori qualificati negli appalti pubblici, il Protocollo Formativo sulla Posa, un format che ha l’obiettivo di estendere la conoscenza sulle tecniche più avanzate di posa ai posatori, alla forza vendite delle aziende, ai clienti e agli addetti delle sale mostra. Verranno anche ricordate le convenzioni siglate da Confindustria Ceramica ed Assoposa insieme a Formedil e ad Angaisa, per diffondere la formazione professionale dei posatori di ceramica presso le scuole edili italiane e presso i rivenditori associati ad Angaisa.