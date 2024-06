La Prof. Susanna Pietralunga, docente di Criminologia presso il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, Delegata di Unimore per lo studio universitario negli Istituti Penitenziari del territorio e membro della CNUPP (Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari), è stata incaricata dalla Direzione Generale della Formazione del Ministero della Giustizia dello svolgimento dell’insegnamento di “Diritto Penitenziario” nel VII Corso di Formazione per Commissari Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria presso la Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale “Piersanti Mattarella” di Roma.

Tale nomina avviene in attuazione dell’Accordo di collaborazione scientifica stipulato tra la Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari (CNUPP) ed il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ed in particolare la Direzione Generale della Formazione, rivolto all’individuazione di docenti universitari che per esperienza accademica e specifiche competenze scientifiche rappresentino utili risorse per la realizzazione di corsi e processi formativi presso la Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale “Piersanti Mattarella” di Roma, sede dei corsi per i funzionari del Ministero della Giustizia.

In particolare, l’Accordo prevede l’impegno a mettere a disposizione del DAP, nelle aree disciplinari di interesse per i percorsi formativi organizzati dallo stesso Dipartimento, competenze caratterizzate da riconosciuto valore scientifico e da comprovata esperienza nel campo della ricerca e della formazione sulle tematiche dell’esecuzione penale e della gestione delle istituzioni penitenziarie.

La Prof. Pietralunga ha costantemente rivolto la sua attenzione scientifica all’analisi ed all’approfondimento della disciplina normativa sull’esecuzione della pena e sul trattamento risocializzativo dell’autore di reato adulto e minore, sia sul piano della didattica (è docente di Criminologia, Criminologia Minorile e Criminologia Clinica e Penitenziaria), che della produzione scientifica (tra le altre, una monografia vincitrice del Premio Filippo Gramatica), sia sul piano clinico e applicativo dell’approccio scientifico criminologico (dapprima giudice laico nel Tribunale di Sorveglianza della Regione Emilia Romagna e, successivamente, Esperto in Criminologia Clinica incaricato dal Ministero della Giustizia negli Istituti Penitenziari del territorio).

“Sono molto lieta ed onorata di questo incarico – commenta la Prof.ssa Susanna Pietralunga -, doppiamente rilevante sia per il livello particolarmente elevato delle figure professionali cui è rivolto, i Commissari Capo, chiamati svolgere il ruolo, estremamente rilevante e complesso, di Comandanti della Polizia Penitenziaria negli Istituti Penali del nostro Paese, sia per la centralità che il Corso di “Diritto Penitenziario” riveste nella loro formazione, poiché proprio questo vastissimo corpo normativo regola ogni ambito della loro attività professionale negli Istituti di esecuzione di pena. La legge di Riforma dell’Ordinamento Penitenziario ha introdotto, tra i suoi aspetti più futuristi e tra i suoi obiettivi più elevati sul piano etico e dei principi civili, un’importante modifica nel ruolo della Polizia Penitenziaria, chiamata con una svolta di carattere storico a rivestire un ruolo attivo nel trattamento risocializzativo dell’autore di reato: aspetti, questi, anche oggi di grande attualità.”

“Il Corso di cui sono stata incaricata – continua la Prof.ssa Pietralunga – realizza così nel modo più pieno l’attività di formazione propria del docente universitario, consentendo il pieno completamento dell’attività che svolgo nelle aule del nostro Dipartimento, in cui preparo i nostri studenti, triennali e magistrali, chiamati ad essere i futuri Educatori Penitenziari, ad essere consapevoli dell’importanza di svolgere il loro ruolo professionale in costante collegamento e collaborazione con la Polizia Penitenziaria per la realizzazione del trattamento risocializzativo del soggetto; sarà, perciò, particolarmente importante formare i Commissari, nuovi Comandanti della Polizia Penitenziaria, alla luce dell’indirizzo di politica criminale adottato nell’Ordinamento Penitenziario italiano, che li chiama ad operare in costante collaborazione con gli Educatori e gli Esperti penitenziari, nella realizzazione del percorso risocializzativo dell’autore di reato”.

Susanna Pietralunga. Laureata in Giurisprudenza, si è specializzata in Criminologia Clinica nell’Università di Modena ed ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze Criminologiche e Psichiatrico Forensi. Ha svolto attività di ricerca presso l’Université de Paris II ed ha partecipato a progetti di ricerca di carattere internazionale finanziati dall’Unione Europea. È professoressa associata di Criminologia nel Dipartimento di Educazione e Scienze Umane di Unimore e Direttore del Centro di Ricerca Criminologica sul Disagio Giovanile del Dipartimento. Dal 2020 è Delegata del Magnifico Rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia per lo studio universitario in carcere.