Aumenti causati dalle crisi internazionali e anche dalle condizioni meteorologiche avverse che hanno inciso sulle coltivazioni, come nel Sud-Est asiatico e in Brasile (paesi tra i maggiori fornitori di caffè in tutto il mondo) che andranno a incidere anche sul costo finale del prodotto. Il classico caffè al bar potrebbe subire una variazione di prezzo.

Per ora a Modena la situazione è stabile, secondo la rilevazione territoriale dei prezzi al consumo per il mese di maggio stilata dal Comune di Modena il caffè espresso al bar a Modena ha un costo medio di 1,25 euro (si va da un prezzo minimo di 1,20 a un massimo di 1,30). Stima confermata anche da Fiepet Confesercenti Modena: “Il costo medio del caffè rilevato dall’indagine del Comune di Modena viene confermato anche tra i nostri pubblici esercizi associati. C’è però da precisare che molte torrefazioni stanno ancora utilizzando il caffè di alcuni mesi fa vendendolo ai pubblici esercizi senza il rincaro a cui stiamo assistendo in questo periodo”.

Prezzo per ora stabile ma che potrebbe subire una revisione nei prossimi mesi: “Se la situazione non si stabilizza e gli aumenti dovessero restare quelli attuali, i bar e ristoranti potrebbero rivedere il prezzo della tazzina di caffè” conclude Fiepet Confesercenti Modena.