fotovoltaicDopo gli appuntamenti di maggio, Lapam Confartigianato e Confcooperative Terre d’Emilia promuovono un il terzo incontro dal titolo: “Comunità energetica: tra territorio e innovazione” per affrontare la tematica delle comunità energetiche.

L’appuntamento si svolgerà lunedì 24 giugno, a partire dalle ore 18.30, presso la sede centrale di Lapam Confartigianato in Via Emilia Ovest 775 a Modena.

Relatori dell’iniziativa saranno Alberto Masini, Responsabile sostenibilità di Emil Banca, Cristian Golinelli, Presidente Kairoskope e Federico Cantelli, Responsabile dell’ufficio finanza agevolata di Lapam Confartigianato.

L’incontro si focalizzerà sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). «Una rivoluzione – spiegano gli organizzatori – nel modo in cui l’energia viene prodotta e consumata localmente: un modello non solo sostenibile, ma capace di offrire anche vantaggi economici e sociali, senza scopo di lucro, mantenendo i diritti e le libertà dei partecipanti».

L’ingresso è libero previa registrazione tramite il sito www.lapam.eu.