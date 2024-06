Prosegue domenica 23 giugno 2024 alle 21 al Parco XXII Aprile l’attività estiva del Teatro Comunale di Modena con un concerto aperto a tutti e a ingresso libero del gruppo AYOM presentato nell’ambito dell’Altro Suono festival – Suoni dal Sud.

L’ensemble Ayom è una band multiculturale composta da sei membri provenienti da Angola, Brasile, Grecia e Italia guidata dall’affascinante cantante e percussionista Jabu Morales. Il suo progetto musicale è un viaggio attraverso l’Atlantico, dal Brasile all’Angola e Capo Verde. Il gruppo ha partecipato a più di cinquanta festival internazionali, tra i quali il Womad Cáceres, l’Amsterdam Roots Fest, La Mercé, il Copenaghen Jazz Festival.

Ayom, è il “Signore della Musica”, che nella mitologia afro-brasiliana rappresenta la divinità che vive dentro il tamburo e che ha insegnato agli esseri umani a fare musica e a cantare. Mescolando numerose tradizioni musicali e ritmiche, Ayom intraprende un viaggio emozionante e intimo sulle rotte della diaspora africana. Così fiorisce la loro musicalità nomade e profonda, provocatoria e danzante, dove convivono tradizione e contaminazione, maschile e femminile, poesia ed energia, gioia e impegno sociale. Il nuovo album del gruppo incorpora canzoni in portoghese, francese, spagnolo e italiano, con il titolo Sa.Li.Va: un acronimo presente ‘nella bocca di tutti noi’ che riassume le tre anime presenti nella musica degli Ayom: SA.grada (sacra) LI.bre (libera) e VA.liente (coraggiosa).

Le melodie sinuose della voce di Jabu Morales, i ritmi ipnotici delle percussioni e della zabumba di Timoteo Grignani e Walter Martins, il fraseggio romantico della fisarmonica di Alberto Becucci si uniscono alle timbriche afro-latine della chitarra di Ricardo Quinteira e alle sonorità del basso di Francesco Valente per dare vita ad un progetto musicale straordinario che crea un legame fortissimo fra le tradizioni musicali di diversi paesi dal sud del mondo, dall’Atlantico al Mediterraneo. Nelle atmosfere vivaci del loro disco d’esordio, che porta il nome del gruppo, si ritrovano la sensualità del carimbó brasiliano e della cumbia colombiana, i colori tropicali del baiao e del forrò dal nordest del Brasile, i ritmi trascinanti della semba, un genere musicale e una danza tradizionale dell’Angola, l’energia vorticosa della coladeira di Capo Verde, del funaná, e del guaguanco… e altri ancora. Ma agli aspetti più popolari di queste radici musicali, fanno da contrappunto aspetti più attuali e urbani: con colori intensi e ritmi incandescenti, quello degli Ayom è in realtà un suono innovativo e assolutamente contemporaneo. Dopo il debutto, nel 2019, la band si è aggiudicata il prestigioso Songlines Music Awards 2021 nella categoria “Miglior gruppo”. Il premio è promosso da Songlines Magazine, rivista di musica fondata nel 1999 e divenuta punto di riferimento a livello internazionale per la world music.

Info teatrocomunalemodena.it

Concerto a ingresso libero senza biglietto