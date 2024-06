Voleva che un suo amico si riappacificasse con un altro ragazzo minorenne, e per questo ha scritto a quest’ultimo su Instagram cercando di intermediare affinché l’equivoco che aveva generato la lite fosse chiarito. Il minore per tutto risposta ha inviato in più occasioni messaggi contenenti gravi minacce tramite la piattaforma social “Instagram”. La vittima a questo punto, accompagnato dalla madre, si è presentato ai carabinieri di Quattro Castella denunciando l’accaduto. Alla fine i militari hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Bologna un minorenne reggiano.

In pratica la vittima, avendo appreso di una ritorsione subita dall’amico da parte del minore, scriveva a quest’ultimo sui social cercando di intermediare per far sì che i due facessero la pace. Il minore per tutta risposta incominciava a minacciare di morte il denunciante con gravi espressioni che l’hanno preoccupato, tanto che la madre ha accompagnato il ragazzo in caserma denunciando i fatti e producendo a riprova di quanto riferito, gli screenshot dei messaggi contenenti le gravi minacce.

Formalizzata la denuncia i carabinieri della stazione di Quattro Castella avviavano le indagini e, a seguito dei risvolti investigativi, acquisivano nei confronti del minorenne elementi di presunta responsabilità in ordine al reato di minaccia, circostanza per cui lo stesso veniva denunciato in stato di libertà all’A.G. minorile di Bologna. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.