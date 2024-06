Trovata e recuperata ieri sera dai Vigili del fuoco dei Distaccamenti di Fontanelice ed Imola una persona caduta in un piccolo dirupo nel bosco ai margini di un sentiero in via Rocchetta a borgo Tossignano. Si tratta di un anziano di 78 anni, cosciente ma impossibilitato a risalire autonomamente.

Inizialmente l’anziano era stato dato per disperso perché non riusciva a comunicare la propria posizione. Trovato dalle squadre dei Vigili del Fuoco, sono state verificate le condizioni cliniche, stabilizzato sul posto e recuperato con ausilio di tecniche SAF, visto l’ambiente impervio.

In attesa dell’arrivo dei soccorsi inviati dal 118, i Vigili del fuoco hanno proceduto a prestare le prime cure sanitarie all’anziano, successivamente trasportato per accertamenti presso il pronto soccorso dell’ospedale di Imola. L’intervento è terminato intorno alla mezzanotte.