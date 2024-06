Il livello della piena è ancora sotto attenzione, per cui Ponte Veggia rimarrà chiuso tutta la mattinata.

Il Sottopassaggio del Comparto W è aperto e transitabile, monitorato costantemente dalla Polizia Locale.

Come noto FER ha disposto autobus sostitutivi per la tratta Sassuolo – Casalgrande.

“Una situazione monitorata a partire da ieri sera e lungo tutta la notte grazie al lavoro della Protezione Civile, dei tecnici del Comune, la Polizia Locale e i Volontari della Sicurezza – spiega il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – Il fiume Secchia ha segnato il suo record storico di piena sul Ponte Veggia con 13.41m alle ore 1.30: una piena alta, ma fortunatamente con picchi di breve durata.

Situazione continuamente monitorata data l’incertezza delle precipitazioni, ed aggravata dai 3 colmi di piena nell’arco di 24h: l’attenzione resta alta.

Continuano gli accertamenti dei danni sul territorio di Sassuolo. Attualmente sono stati limitati: in Via San Michele a causa del Rio Madonna ed abbiamo ricevuto durante la notte un paio di segnalazioni di allagamenti in cortili e taverne su cui é intervenuta la Polizia Locale e squadre della Protezione Civile.

Situazione più critica sulle nostre colline e montagne con frane e smottamenti che hanno interrotto strade e isolato case e frazioni.