A causa di intense precipitazioni che hanno interessato dal pomeriggio di ieri il territorio provinciale di Modena, con particolare riguardo alla fascia dei Comuni in zona montana di Pavullo, Zocca, Prignano, Polinago, Serramazzoni, Marano, il Comando dei Vigili del Fuoco è stato impegnato con tutte le unità di personale permanente in servizio, oltre a tre distaccamenti volontari, nell’effettuazione di interventi riguardanti principalmente soccorsi a persona, prosciugamenti, frane e smottamenti che hanno causato grosse criticità alla viabilità.

Alle ore 08.30 di questa mattina si registravano circa 60 interventi effettuati da inizio evento, 12 in attesa di essere assegnati e 5 interventi in corso, comprese alcune evacuazioni di persone da zone golenali in corso di inondazione dovuta alla piena del fiume Secchia in comune di Campogalliano. Complessivamente sono state tratte in salvo cinque persone da autovetture bloccate in auto e sorprese dalle piogge, oltre a tre nuclei familiari nelle abitazioni allagate.

Dalle ore 00.30 è stato aperto il CCS presso la sede dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile a Marzaglia, a cui sta partecipando personale funzionario del Comando.