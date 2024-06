Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di mercoledì 26 alle 6:00 di giovedì 27 giugno, sarà chiuso lo svincolo di immissione sul Raccordo di Casalecchio, per chi proviene da Milano o da Firenze ed è diretto verso Ancona.

In alternativa, si consiglia: per chi proviene da Milano ed è diretto verso Casalecchio di Reno, uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, al km 4+800 della A14, percorrere il Ramo Verde e la Tangenziale di Bologna; per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Casalecchio di Reno, uscire alla stazione di Sasso Marconi, al km 209+800 della A1 Milano-Napoli, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43) e la SS64 Porrettana; per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Ancona, uscire alla stazione di Sasso Marconi, al km 209+800 della A1 Milano-Napoli, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Porrettana e la Tangenziale di Bologna, con ingresso in A14 attraverso la stazione di Bologna San Lazzaro; per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Padova, uscire alla stazione di Sasso Marconi, al km 209+800 della A1 Milano-Napoli, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Porrettana e la Tangenziale di Bologna, con ingresso in A13 Bologna-Padova alla stazione di Bologna Arcoveggio.

A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA SAN LAZZARO

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 6:00 di venerdì 28 giugno, sarà chiusa la stazione di Bologna San Lazzaro, in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Fiera o di Castel San Pietro.