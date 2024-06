Una vera e propria leggenda del blues rock fa tappa a Castelnuovo Rangone per una nuova serata della rassegna Note al Lennon. Giovedì 4 luglio è in arrivo dall’Australia tutta l’energia di Joe Camilleri e dei The Black Sorrows, per far ballare i presenti al parco John Lennon.

I Black Sorrows hanno cominciato a fare musica nel 1984 e hanno all’attivo venti album in studio, dischi live e antologie, centinaia di concerti in tutto il mondo. Grazie alla loro capacità di attingere sapientemente da più generi, passando dal blues allo zydeco, con piacevoli tappe intermedie nel rock, R&B, soul e molto altro, i The Black Sorrows sapranno coinvolgere nel loro esclusivo show tutto il pubblico.

Guidati dal luminare della musica australiana Joe Camilleri, i The Black Sorrows sono stati in prima linea nella musica australiana per decenni. La band è rinomata per i suoi spettacoli dal vivo ad alta energia, l’abilità musicale e i ritmi contagiosi, crudi e radicati. I The Black Sorrows sono maestri dell’eclettismo e uno degli ensemble più sofisticati del paese. Dal gospel allo sweet soul, dal blues grezzo al country con un pizzico di jazz e selvaggi giri rock’n’roll, la band si è fatta un nome con canzoni originali ben realizzate e che sfidano i generi.

L’attuale formazione presenta alcuni dei migliori musicisti australiani: Joe Camilleri (voce/chitarra/sassofono/arpa), Claude Carranza (chitarra/voce), Mark Gray (basso/voce), James Black (tastiere/voce) e Tony Floyd (batteria/voce). Premiato con lo status di “leggenda vivente” dall’australiano Rolling Stone, Joe Camilleri ha raggiunto un numero impressionante di obiettivi nei suoi oltre cinquant’anni di carriera come cantante, compositore, musicista, interprete e produttore.

Il concerto, ad ingresso libero e gratuito, inizierà alle 21.