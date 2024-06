Un fine settimana ricco di musica al Giugno Maranellese. Sono due le serate in programma nel weekend con la musica protagonista sul palco di Piazza Libertà. Venerdì 28 giugno alle ore 21 una serata di ballo liscio con l’Orchestra Luca Bergamini. L’orchestra nasce nel 1992 ma ha una tradizione che viene da molto lontano: il padre di Luca, il mitico Franco, clarinettista, è stato uno dei più grandi esponenti del liscio romagnolo. Diplomato al Conservatorio in pianoforte, Luca Bergamini è anche cantante ed interpreta assieme alla moglie Novella sia canzoni di sua composizione sia i successi italiani, di ieri e di oggi.

Domenica 30 giugno sempre alle ore 21 appuntamento con il concerto dei Funky Chicken, la International Tribute di Zucchero Fornaciari che proporrà un repertorio dei grandi successi del musicista emiliano. La musica sarà ancora protagonista a Maranello nei prossimi giorni: giovedì 4 luglio alle 21 in Piazzetta Nelson Mandela (esterno Mabic) è in programma la tappa maranellese del Festival Via Emilia La strada dei cantautori, sfida canora e di talenti a cura dell’Associazione Concertistica Carmina et Cantica.