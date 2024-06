Saranno oltre 1.500 le persone che la sera del prossimo 4 luglio assisteranno gratuitamente al grande concerto dei Nomadi, storico gruppo musicale italiano in attività da oltre sessant’anni, organizzato da Credem a Castelnovo Ne’ Monti Reggio Emilia, presso il piazzale in via dei Partigiani. L’istituto ha scelto di mettere a disposizione dei biglietti gratuiti per il pubblico che saranno assegnati alle prime 100 persone che, a partire dal pomeriggio di oggi 27 giugno, ne faranno richiesta online al link dell’evento che sarà pubblicato sulla pagina Facebook di Credem.

Credem ha creduto fortemente in questo evento in ragione del forte legame con il territorio, in linea con lo scopo di creare valore e benessere sostenibile nel tempo per persone e collettività e nella convinzione che sia importante per una banca, nel contesto storico e sociale attuale, promuovere eventi di vicinanza di questo tipo, oltre a tutelare i risparmi dei clienti e sostenere i progetti di famiglie ed imprese.

La banca ed i Nomadi sosterranno l’acquisto di un ventilatore polmonare ad elevate prestazioni per la struttura di terapia intensiva dell’ospedale di Castelnovo Ne’ Monti, contribuendo così a garantire un elevato livello di assistenza per la cittadinanza in un ambito particolarmente delicato come quello della salute, assicurando la possibilità per le persone di usufruire di servizi di prossimità sempre più efficienti.

I Nomadi, che non si esibivano a Castelnovo Ne’ Monti da oltre 40 anni, spazieranno in tutto il loro repertorio eseguendo numerosi brani che hanno accompagnato diverse generazioni, dalle loro canzoni più celebri come “Io Vagabondo”, “Dio è Morto” e “Io voglio vivere”, alle produzioni più recenti.

“La nostra banca è nata proprio in questi territori più di un secolo fa e partendo da Reggio Emilia siamo diventati un gruppo di livello nazionale”, ha dichiarato Angelo Campani, Direttore Generale di Credem. “La nostra storia è in questo senso simile a quella dei Nomadi, gruppo musicale nato a Reggio Emilia per diventare una delle band più famose a livello nazionale ed internazionale. Credem”, ha proseguito Campani, “è una realtà fatta da persone che lavorano per le persone e siamo consapevoli che il nostro mestiere si basi sulla fiducia e sulla relazione tra gli individui. Ed in questo senso le persone lavorano insieme, fanno affari insieme, ma si divertono anche insieme. Uno dei motivi per i quali abbiamo scelto di organizzare questo evento è proprio offrire un momento di convivialità e dare l’opportunità a tante persone di ascoltare brani che sono entrati nella storia musicale e culturale del nostro Paese. Un altro motivo, sicuramente non meno importante, è la nostra volontà di dare un segno tangibile dell’impegno per il territorio con un contributo all’Ospedale S. Anna di Castelnovo. Abbiamo pensato ad uno dei servizi più importanti per una comunità che è quello legato alla salute delle persone e grazie al supporto dell’Ausl abbiamo capito che potevamo essere utili per la terapia intensiva con un contributo fattivo per l’ammodernamento del reparto”, ha concluso Campani.

“Siamo onorati di far parte di questa progetto di Credem, e per questo ringraziamo di averci invitato. Da sempre convinti che la musica può contribuire a sensibilizzare sui temi del nostro vivere quotidiano, crediamo fortemente in questa iniziativa e siamo felici di poterlo fare con ciò che amiamo fare. W la Musica”, ha dichiarato Beppe Carletti dei Nomadi.

“L’Azienda USL e l’Ospedale Sant’Anna in particolare sono molto orgogliosi di accogliere il gruppo de “I Nomadi” nel meraviglioso territorio dell’Appennino Reggiano e sono parimenti estremamente grati a Credem per questa donazione”, ha dichiarato Antonio Poli, Responsabile dell’Ospedale Sant’Anna di Castelnovo Ne’ Monti. “Come l’esperienza della pandemia Covid ci ha tristemente dimostrato, il ventilatore polmonare è un’attrezzatura di estrema importanza per le più avanzate pratiche di assistenza per i pazienti ricoverati all’interno dell’ospedale. Questa apparecchiatura”, ha aggiunto Poli, “verrà installata sin da subito all’interno dell’Area di Terapia Intensiva Cardiologica-Respiratoria e Rianimatoria, che sarà a breve oggetto di un completo restyling ed ammodernamento finanziato con i fondi del PNRR, garantendo un notevole incremento del livello della qualità della cure e costituendo un ulteriore ausilio per tutti i colleghi che, giorno e notte, lavorano qui con generosità e dedizione. Grazie a Credem ed a “I Nomadi”, questa strumentazione, moderna ed all’avanguardia, permetterà al nostro ospedale di continuare ad operare al meglio, trasmettendo valore, sicurezza e cura per tutta la comunità dell’Appennino Reggiano”.