I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di San Lazzaro di Savena hanno arrestato un 58enne italiano per violenza, minaccia e resistenza a un pubblico ufficiale. L’arresto è stato eseguito durante un intervento dei Carabinieri in un palazzo condominiale per sedare una lite tra tre inquilini che vivono nello stesso appartamento.

Alla vista dei Carabinieri, uno dei tre inquilini coinvolti nella lite si è arrabbiato perché non gradiva la presenza dei militari. Dopo aver insultato i Carabinieri ed essersi rifiutato di mostrargli un documento di identità, li ha aggrediti, nel tentativo di allontanarli, ma non ci è riuscito. L’inquilino è stato arrestato e identificato nel 58enne italiano. Uno dei Carabinieri intervenuti è stato medicato dai sanitari del 118.

In seguito, il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna ha disposto di procedere con giudizio direttissimo nei confronti del 58enne arrestato dai Carabinieri. Durante l’udienza, l’arresto è stato convalidato e il 58enne è stato rimesso in libertà con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.