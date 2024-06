Sarà il concerto di Murubutu insieme alla Moon Jazz Band ad aprire la 29^ edizione di MUNDUS, che prende il via martedì 2 luglio da Reggio Emilia, ai Chiostri di San Pietro alle ore 21:30. È questa la prima data dell’attesa rassegna musicale curata da ATER Fondazione, dal significativo sottotitolo la musica senza confini.

La manifestazione si apre con progetto rivoluzionario in cui universi, mondi e stili paralleli si uniscono attraverso una rivisitazione originale in chiave jazz del repertorio di Murubutu accompagnato dalla Moon Jazz Band.

Murubutu, al secolo Alessio Mariani, si avvicina all’hip hop all’inizio degli anni ’90. Insegnante di filosofia e storia presso il liceo “Matilde di Canossa” di Reggio Emilia, dal 2000 comincia a riflettere sulla interazione fra contenuti scolastici e musica rap, dando vita a un nuovo sottogenere musicale: il rapdidattico.

Intraprende nel 2009 un progetto solista, racchiuso in una discografia di 7 album, per il 2024 Murubutu decide di rivisitare il suo repertorio in chiave jazz, accompagnato – per la prima volta – dalla Moon Jazz Band, con la seguente formazione: Dia (voce), Filippo Cassanelli (contrabbasso), Vincenzo Messina (batteria), Giacomo Grande (tastiere/piano), Federico Califano (sax contralto), Gabriele Polimeni (tromba/flicorno).

Con questo nuovo progetto, le origini rivoluzionarie del jazz si intrecceranno e mescoleranno a quelle dell’hip-hop “più classico”, rivisitando – con un approccio innovativo – la discografia dell’artista, in una chiave nuova e inedita, dallo stampo jazz.

Le influenze dei brani di Murubutu verranno così ampliate, aprendosi a un linguaggio musicale diverso dal rap “classico”, con nuovi arrangiamenti, che ricreeranno atmosfere differenti dalle versioni originali. Il risultato sarà uno spettacolo unico in cui universi, mondi e stili paralleli si uniscono.

Informazioni di biglietteria

Inizio spettacoli ore 21:30

Ingresso unico €15,00 – carnet 5 concerti €60 euro (acquistabile solo in biglietteria entro il 2 luglio)

COMUNE DI REGGIO EMILIA – FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI

Informazioni generali

Tel 0522 444446

info@palazzomagnani.it

www.palazzomagnani.it

Biglietti

Fondazione I Teatri

c/o Teatro Valli

piazza Martiri del 7 luglio 1960, 7

0522 458811

biglietteria@iteatri.re.it

www.iteatri.re.it

Orari:

da lunedì a sabato ore 9.30-12.30

martedì e mercoledì ore 17-19

Prenotazioni telefoniche:

0522 458854

lunedì e giovedì dalle ore 14 – 17

Vendita biglietti online su www.vivaticket.com, presso le biglietterie in ogni comune e in loco la sera dello spettacolo.