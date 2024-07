Il sindaco metropolitano Matteo Lepore ha incontrato questa mattina a Palazzo Malvezzi i sindaci e le sindache della città metropolitana, per augurare il buon lavoro a chi ha cominciato il mandato da pochi giorni e per ribadire la stima a chi è già in carica.

“A metà del mandato metropolitano serve una ripartenza su basi nuove – ha detto Lepore nel suo saluto -. Fatte salve le importanti funzioni del Consiglio metropolitano, vi chiedo di dare vita insieme a una nuova fase basata su un maggior protagonismo, politico ed operativo, delle sindache e dei sindaci. Serve un vostro coinvolgimento più diretto nella gestione delle funzioni assegnate alla Città metropolitana e nella costruzione di quelle azioni politiche necessarie a dare un senso compiuto a questa istituzione. “