Sestola si prepara ad accogliere l’evento più atteso dagli appassionati di volo libero: il Campionato Italiano Open di Parapendio 2024. Dal 21 al 27 luglio, questa storica località per il parapendio ospiterà una settimana di competizione entusiasmante, con oltre 130 piloti che si sfideranno nei cieli dell’Appennino Tosco-Emiliano.

Dal 1992, Sestola è stata una pietra miliare per le competizioni di parapendio, ospitando numerosi eventi della Coppa Italia e i Campionati di Parapendio nel 2003 e nel 2014. Con il suo paesaggio mozzafiato e uno dei siti di volo più belli del paese, questa località offre un’esperienza unica per piloti e spettatori.

Il programma del campionato prevede attività per tutti, dai piloti professionisti agli appassionati e alle loro famiglie. La registrazione ufficiale avrà luogo domenica 21 luglio. Lunedì 22 luglio inizierà con un briefing generale, meteo di sicurezza, seguito dai giorni di volo competitivi fino a sabato 27 luglio, quando si terrà la cerimonia di premiazione alle 19:00.

Il Campionato Italiano Open di Parapendio 2024 partirà dal monte Calvanella, a 1520 metri di altitudine nel borgo di Pian del Falco, una location evocativa e perfetta per il volo libero. Il decollo principale, un ampio prato in direzione nord, offre condizioni ideali per i piloti.

Le task della gara potranno svilupparsi sia verso est che verso ovest, con la possibilità di scegliere tra temi montani a sud e collinari a nord, a seconda delle condizioni meteorologiche e delle decisioni del direttore di gara. I fondovalle, situati a una bassa quota di 400-500 metri, garantiscono dislivelli superiori ai 1000 metri dal decollo, aggiungendo una sfida avvincente per i partecipanti.

L’area del Cimone è rinomata per il turismo, offrendo non solo splendidi paesaggi per il parapendio, ma anche una vasta gamma di specialità culinarie e attività sportive, ricreative e culturali. Con le sue attrattive uniche, l’evento rappresenta un’opportunità imperdibile per gli appassionati di volo libero e per tutti coloro che desiderano scoprire le bellezze dell’Appennino.

Il Campionato Italiano Open di Parapendio rappresenta anche un’importante manifestazione per la comunità locale e le imprese del territorio, visto che si prevede una significativa affluenza di pubblico ogni giorno. Inoltre, grazie al supporto degli sponsor, i vincitori delle varie categorie riceveranno premi straordinari.

Non perdete l’occasione di assistere a questo spettacolare evento e di vivere un’esperienza unica immersi nella bellezza dell’Appennino. L’Aeroclub “Emilia In Volo”, organizzatore dell’evento, vi aspetta a Sestola per il Campionato Italiano Open di Parapendio 2024

Programma generale:

Domenica 21 luglio 2024: 17:00-22:00 Registrazione ufficiale

Lunedì 22 luglio 2024: 08:15 Briefing generale e di sicurezza obbligatorio presso la sede

Lunedì 22 – sabato 26 luglio 2024: Giorni di volo della competizione

Sabato 27 luglio 2024: 19:00 Cerimonia di premiazione e chiusura

Programma giornaliero:

08:00 Apertura sede

09:00 Trasporto al decollo

10:15 Incontro con il Direttore di gara e il comitato di sicurezza

10:45 Previsioni meteo – Briefing per i piloti – Impostazione del compito

11:30 Apertura finestra di decollo

15:30 Apertura ufficio punteggi

20:00 Classifica provvisoria