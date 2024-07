Frassinoro sabato 13 luglio e domenica 14 luglio ospita la quinta edizione di “Sconfinamenti: festival di piccole voci libere” che quest’anno ha come titolo “山水 Montagna e paesaggio, vedere non è guardare” e che sarà arricchito da un’ulteriore evento in programma sabato 20 luglio.

Questa edizione del festival vuole rendere omaggio alla montagna nella sua preziosa essenzialità, sconfinando tra locale e internazionale anche grazie a capolavori di letteratura e illustrazione contemporanea rappresentati da autori come Andrea Antinori, Elisabetta Garilli, Daniela Berti e Silvia Geroldi.

Il festival è promosso dalla Proloco di Frassinoro, con il sostegno della Fondazione di Modena e il patrocinio del Comune di Frassinoro.

La novità di quest’anno sarà la camminata notturna curata dal Team Pifonchi e dalla Società sportiva Frassinoro che si concluderà con un pic-nic e con una narrazione musicale nel bosco condotta da Elisabetta Garilli, musicista e autrice di didattica musicale per le scuole.

Isabella Silvestri, organizzatrice del festival, sottolinea «è una grandissima opportunità per Frassinoro e per il nostro appennino avere tra i prestigiosi ospitidi questa nuova edizione Andrea Antinori, autore vincitore nel 2017 del premio Andersen Italia come”miglior albo illustrato 6/9 anni”, selezionato nel 2021 tra “le venti eccellenze italiane nella nuova generazione di illustratori italiani per ragazzi” alla Fiera del libro di Bologna e vincitore nel 2023 del premio internazionale d’illustrazione a Bologna Children’sBook Fair. Antinori presenterà alcuni dei suoi capolavori conducendo, come Daniela Berti, atelier grafici in natura».

Per l’intero fine settimana il castello di Frassinoro ospiterà la libreria Castello di Carta che si occuperà della vendita dei libri presentati e una mostra fotografica dell’artista locale Damiano Bertugli.

«Insieme all’autrice Silvia Geroldi esploreremo orizzonti di carta costruendo un flag-book poetico – prosegue Silvestri – e accanto a loro il festival ospiterà l’artista locale Rodolfo Fratti che insieme alla collaborazione dell’artigiano Riccardo Fontana, dello scrittore Marco Piacentini e dei musicisti Flavio Pierazzi e Claudio Zanni, darà vita alla preziosa essenzialità dei giochi di una volta. Ci teniamo a sottolineare, ancora una volta, come il festival voglia mantenere questo equilibrio tra cultura locale e non, e di come voglia contribuire a far risplendere forme di aggregazione intergenerazionali tra le varie associazioni del territorio promuovendo lo stesso».

Il festival continua a sostenere l’importanza di una buona educazione interculturale e plurilingue grazie ad atelier in lingua inglese, che si svolgeranno sabato 20 luglio, immersi nei boschi di Frassinoro a cura dell’insegnante e atelierista Holly BF Warren.

La partecipazione agli eventi del festival è gratuita, ma occorre prenotarsi scrivendo a sconfinamentifestival@gmail.com o scrivendo su whatsapp al numero 349 7707396.

CAMMINATA NOTTURNA, ATELIER NEL BOSCO E MERCATINO

Il programma degli eventi parte sabato 13 luglio alle ore 10,00 al Castello di Frassinoro con i saluti di benvenuto e a seguire “Dire, fare, giocare: l’essenziale preziosità dei giochi di una volta” la presentazione della vita artistica di Rodolfo Fratti con giochi per bambini e per adulti in compagnia di Rodolfo Fratti, Riccardo Fontana, Marco Piacentini, Flavio Pierazzi e Claudio Zanni.

Alle ore 14,30 ci sarà la presentazione di albi illustrati dell’autore Andrea Antinori e atelier grafico, che si svolgerà al castello e in natura, mentre alle ore 17,00 l’autore sarà disponibile per il firmacopie con ape-merenda a cura della Proloco di Frassinoro.

A partire dalle 19,30 alle 22,00 ci sarà la camminata notturna con narrazione musicale di Elisabetta Garilli e pic-nic nel bosco “in compagnia di Zhuan Chi”, in collaborazione con il Team Pifonchi, Società Sportiva Frassinoro e ProLoco Frassinoro.

Domenica 14 luglio a partire dalle 10,30 al castello di Frassinoro è in programma un laboratorio per la costruzione di un flag-book poetico a cura di Silvia Geroldi e alle 14,30 l’autrice Daniela Berti presenterà i suoi albi illustrati e condurrà un atelier grafico nel bosco.

Dalle ore 16,30 alle ore 19,00 al castello di Frassinoro ci sarà un mercatino di piccolo artigianato a cura di Ramo Rame, Patrizia Gigli, A di Ape, Daniela Berti e un’ape-merenda di saluti e firmacopie con gli autori, con la partecipazione di: ProLoco Frassinoro, ProLoco Piandelagotti, San Rocco Fontanaluccia, Azienda Agricola Fontana Marco, A.C.A.T. Sassuolo, prodotti delle Capre della Selva Romanesca.

Sconfinamenti proseguirà anche sabato 20 luglio dalle ore 14,30 con un pomeriggio in compagnia dell’insegnante e atelierista Holly BF Warren nella “casetta di Sconfinamenti” per giocare con la lingua inglese nei boschi di Frassinoro e a seguire aperitivo con le famiglie.

La partecipazione agli eventi del festival è gratuita, ma occorre prenotarsi scrivendo a sconfinamentifestival@gmail.com o scrivendo su whatsapp al numero 349 7707396.