COL DE LA COUILLOLE (FRANCIA) (ITALPRESS) – La quinta è quasi una meraviglia. Tadej Pogacar (Uae Emirates) ha deciso di prendersi tutto: quinto successo nella ventesima e penultima tappa del Tour de France 2024, la Nizza-Col de la Couillole di 132 chilometri. Uno scatto, quello della maglia gialla, deciso negli ultimi 300 metri e l’arrivo a braccia aperte davanti al danese e bi-campione uscente Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), in ritardo di 7″, e all’ecuadoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), arrivato a 23″ e in casacca a pois di miglior scalatore. Nulla da fare per Remco Evenepoel, che ha provato ad insediare lo sloveno per la vittoria di tappa: domani il belga della Soudal Quick-Step proverà a riscattarsi nella cronometro finale, la Montecarlo-Nizza di 33,7 chilometri. Manca soltanto l’ufficialità, ma Pogacar è a un passo dall’accoppiata Giro-Tour che manca dal 1998 (l’ultimo a riuscirvi, appunto, fu Marco Pantani).

