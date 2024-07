Erano passate da poco le 14:30 questo pomeriggio quando sono arrivate numerose chiamate al 115 per un grosso incendio che si stava sviluppando in via di Mezzo a Mirandola, zona San Giacomo Roncole.

Le fiamme hanno interessato una capannone di una azienda del settore biomedicale, la Spectrum Medical, con una enorme colonna di fumo che si espande per chilometri. Sul posto sono giunte squadre dei Vigili del fuoco con una decina di automezzi e numerosi volontari.

Sono stati mesi in campo un totale di 25 vigili che hanno lavorato per contenere le fiamme.

Al momento attuale è crollato il tetto del fabbricato e rimangono focolai all’interno sui quali si potrà intervenire solo nelle prossime ore. Le operazioni sono ancora in corso.

Sul posto anche tecnici dell’ ARPAE e la Polizia Locale che ha bloccato il transito su via di Mezzo.

Il sindaco di Medolla, cittadina che è interessata al passaggio della nube di fumo spinta dal vento, raccomanda di tenere chiuse le finestre delle abitazioni.