L’emergenza abitativa è una questione di crescente rilevanza che richiede un approccio non solo comunale, ma anche una visione più ampia per sviluppare strategie condivise e progetti sostenibili. Gli studi attuali non si concentrano solo sulla costruzione di nuovi immobili, ma affrontano anche il problema degli affitti e la regolazione dei prezzi.

Questo importante tema sarà al centro dell’incontro “La casa è un diritto. Soggetti pubblici e privati a confronto sulle politiche abitative”, in programma mercoledì 24 luglio alle ore 10 presso la sala consiliare del Castello di Formigine.

Dopo i saluti del Sindaco di Formigine Elisa Parenti e con la moderazione dell’Assessore alle Politiche sociali e diritto alla casa Armando Pagliani, la tavola rotonda vedrà salire sul palco diversi esperti e rappresentanti istituzionali: Marco Biagini, Assessore alle Politiche Sociali e Servizi alla Persona dell’Unione e Sindaco di Fiorano Modenese; Maria Savigni, Assessore alle Politiche abitative e diritto alla casa del Comune di Sassuolo; Elisabetta Marsigliante, Assessore alle Politiche abitative del Comune di Maranello; Gaetano Venturelli, Presidente Acer Modena; Sandro Grisendi, Vicepresidente ANCE Emilia; Simona Arletti, Presidente Abitcoop Modena; Paolo Meschiari, Presidente Unioncasa Modena; Loris Bertacchini, Presidente Unicapi; Alberto Bignardi, Presidente Provinciale FIAIP Modena; Francesco Lamandini, Presidente ASPPI Modena e Marcello Beccati, Segretario provinciale Sunia.

Ingresso libero.