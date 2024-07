È FESTA! a Campogalliano. Torna, infatti, la “Fiera di Luglio”, appuntamento tradizionale per i campogallianesi, che invaderà il paese per cinque giorni di eventi, enogastronomia e socialità.

Anche quest’anno la manifestazione presenta un programma con decine di proposte all’insegna di musica, spettacoli, mercatini e giochi, oltre che, naturalmente, enogastronomia e allegria per tutti.

Da venerdì 26 a martedì 30 luglio, le piazze e i parchi di Campogalliano diventano i protagonisti di una kermesse amata e attesa dai cittadini.

“Voglio sottolineare – dichiara Daniela Tebasti, sindaca di Campogalliano – che la Fiera di Luglio è una delle manifestazioni più antiche di Campogalliano. Quello proposto è un programma attrattivo per varie età e vari tipi di pubblico, con divertimento, cultura, giochi nelle piazze centrali del paese e ai Laghi Curiel. Ricordo che la Fiera di Luglio è organizzata direttamente dal Comune, con tutto il settore cultura impegnato, con l’aiuto indispensabile delle associazioni di volontariato comunali, delle associazioni di categoria e dei commercianti.”.

Grazie alla piena collaborazione con le realtà associative del paese si potrà contare su numerosi appuntamenti, vari per genere e tipologia: mercatini, spettacoli musicali e non solo, street food, giochi in piazza. Come sempre l’apertura sarà al parco “Le Montagnole”, venerdì 26/7, con il “Mercatino dei Commercianti” e a seguire il DJ set dei Ceiling’s Bastards per giovani e giovanissimi. Sempre presenti gli stand gastronomici a cura di associazioni e commercianti.

Il pomeriggio di sabato 27 la festa si sposta ai Laghi Curiel dove, nell’area di Casa Berselli, partirà la coloratissima Holi Splash Run, corsa non competitiva adatta a tutte le età e poi food trucks a cura dell’organizzazione e dalle 21, musica con dj set.

Domenica 28 il classico Moto Giro Gastronomico al mattino e in serata al parco “Le Montagnole” arriva il Remember Picchio Rosso, curato da Radio Stella, con stand gastronomici, stand delle associazioni e il mercatino dei commercianti di Campogalliano.

Lunedì e martedì su Via Roma e Via Garibaldi il Mercatino Arte&Ingegno, in piazza Vittorio Emanuele II street food e buskers e aperture serali del Museo della Bilancia, con visite guidate gratuite.

Lunedì 29 in piazza Castello sarà possibile seguire, “Scampoli d’autore 2024”, storie di scrittori locali, promosso da Lapam e, in Piazza della Bilancia, divertirsi con il Palio dei Circoli, giochi in piazza dedicati ai più piccoli, a cura di CNA. La cover band di Zucchero Funky Chicken sarà invece al Bar Barbatrucco in via Garibaldi.

Si chiude in bellezza martedì 30 luglio con la sfilata a cura di Young Style in piazza Vittorio Emanuele II seguita dallo spettacolo de La President Band, che si esibirà insieme al comico Andrea Vasumi (Zelig) per uno spettacolo di musica e cabaret e ancora il dj set di Max Po presso il bar Wolly’s in via Roma e gli “Assaggi di massaggi olistici. Presentazione Yoga della risata” presso il Bar Barbatrucco.

Il programma completo è consultabile sul sito comunale o nelle locandine affisse nei negozi del centro.