Oggi le squadre del Saer sono intervenute in soccorso di un 71enne di Vignola che ha accusato un malore mentre stava percorrendo il sentiero 477 in località tra Polle di Riolunato e Piancavallaro, nel modenese. L’uomo era in compagnia della moglie che ha allertato i soccorsi: sul posto è stata invitata una squadra territoriale della stazione monte Cimone, mentre per l’evacuazione è stato attivato EliPavullo che è atterrato con il personale tecnico e sanitario.

Valutata la situazione, il paziente è stato imbarcato a bordo e trasportato all’ospedale di Pavullo. La squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna giunta sul posto (tra i tecnici era presente anche un infermiere) ha poi raggiunto la moglie per riaccompagnarla alla propria auto. L’intervento si è concluso alle ore 14:00 circa.