Intorno alle 16:00 di questo pomeriggio, un violento incendio si è sviluppato in un appartamento posto al secondo piano di una palazzina in via Agnini a Modena.

Sono accorse cinque squadre dei Vigili del fuoco da Modena e Sassuolo con sette automezzi, oltre che il tecnico di guardia per avere ragione delle fiamme che hanno distrutto tre stanze dell’appartamento. Non si registrano feriti, sul posto anche i sanitari del 118, la Polizia ed i Carabinieri. Due appartamenti risultano non fruibili.