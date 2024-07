Martedì 30 luglio e giovedì 1 agosto a Castelvetro si svolgerà “Calici di stelle in tour”, il primo doppio appuntamento con le iniziative che culmineranno giovedì 8 agosto con la tradizionale serata di “Calici di Stelle” nel centro storico del capoluogo.

“Calici di stelle in tour” consiste in una passeggiata in notturna lungo un itinerario tra le colline del Grasparossa, accompagnati dalla guida Stefano Barbieri.

Il ritrovo per entrambe le serate è fissato alle ore 19 sulla centrale piazza Roma di Castelvetro, con rientro previsto per la mezzanotte circa. L’itinerario è di circa 7 chilometri complessivi tra andata e ritorno e condurrà i partecipanti fino all’Agriturismo Cavaliera, dove ci sarà un piccolo ristoro con prodotti locali e vino della cantina, poi, a seguire, l’osservazione della volta celeste in compagnia dell’astrofotografo e divulgatore scientifico Pierluigi Giacobazzi.

L’iniziativa è a pagamento con prenotazione obbligatoria online su: www.experiencemore.it.

È consigliato abbigliamento da trekking, oltre a portarsi una torcia elettrica ed una coperta per una comoda osservazione delle stelle.

Info: tel. 059 758880; info@visitcastelvetro.it.