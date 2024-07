Le numerose pattuglie che hanno presidiato i centri abitati e le principali arterie stradali della provincia di Modena hanno fatto rilevare, anche nel corso di questo fine settimana, numerose infrazioni di rilevanza penale. Diverse persone, infatti, sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Modena.

A Carpi, Maranello e Serramazzoni, tre persone sono state denunciate in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica e una per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Sempre a Maranello, un altro utente della strada veniva denunciato per guida con patente revocata e false dichiarazioni sulla sua identità: declinava false generalità ai Carabinieri simulando di aver dimenticato la patente a casa, ma in realtà non aveva più titolo per condurre veicoli per la pregressa revoca del titolo di guida.

A Formigine è stato operato il sequestro di un autoveicolo poiché il conducente guidava senza la prevista copertura assicurativa, mentre a San Prospero un 19enne è stato trovato nottetempo in possesso di un tirapugni in acciaio, oggetto che, destinato a recare offesa alla persona, ha comportato per il giovane una denuncia ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 110 del 1975.

Nell’ambito del contrasto all’uso o detenzione illegali di stupefacente, nel fine settimana sono state sottoposte a controllo diverse persone trovate in possesso di stupefacente. A Sassuolo, Fiorano Modenese e Castelvetro 6 persone sono state segnalate amministrativamente alla Prefettura di Modena poiché colte nell’atto di consumare delle droghe: nella circostanza sono stati sequestrati 1 grammo di marijuana, 1 di hascisc e 2,5 grammi di cocaina. Ancora a Sassuolo i Carabinieri hanno perquisito l’abitazione di un 48enne, che deteneva a fini di spaccio 8 grammi di cocaina e 7 di hascisc, procedendo alla sua denuncia in stato di libertà.

Tre uomini di origini magrebine, sono stati infine denunciati dai Carabinieri a Sassuolo per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Di questi, un marocchino 44enne è stato fermato da addetti alla vigilanza di un centro commerciale mentre cercava di oltrepassare le casse con diversi generi alimentari occultati sulla persona, e pertanto segnalato all’Autorità Giudiziaria anche per furto; un tunisino 19enne e un marocchino 47enne sono stati controllati per strada non in regola con il permesso di soggiorno.