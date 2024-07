Lunedì sera 29 luglio, gli operatori delle Volanti sono intervenuti in Piazzale Marconi su richiesta di un 33enne residente a Modena, al quale, mentre si trovava sul treno diretto a casa, era stato rubato il monopattino. Il 33enne, sfruttando il sistema di geolocalizzazione, rintracciava il monopattino in questo Piazzale Marconi, ma gli operatori delle Volanti giunti sul posto non riuscivano a trovare il velocipede.

Inizialmente le ricerche in zona davano esito negativo, finché la geolocalizzazione dava una nuova posizione nei pressi di viale Ramazzini. Gli operatori, insieme al richiedente, si portavano all’indirizzo segnalato e, seguendo l’allarme emesso dal monopattino, giungevano all’appartamento in uso ad un 27enne originario del Marocco. Nell’abitazione dell’uomo, oltre al velocipede, veniva rinvenuta sostanza stupefacente, che in seguito ai necessari accertamenti risultava essere hashish, del peso netto di 26,26 grammi, un bilancino e la somma in contanti di 400,00 euro.

Pertanto, al termine dei necessari adempimenti, il giovane veniva deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria con l’ipotesi di reato di ricettazione, nonché detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il monopattino veniva restituito al proprietario.