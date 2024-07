Venerdì 2 agosto il centro di Fiorano si anima con due iniziative per favorire la socialità.

Presso la Casa delle arti Vittorio Guastalla (via Santa Caterina,2), dalle ore 20.45, l’associazione Arte e Cultura propone una mostra d’arte e un piccolo concerto di chitarra con Daphnè Groenendaels. Ingresso libero.

In piazza Ciro Menotti invece dalle ore 19.00 alle 24.00 si terrà l’iniziativa “Estate a Fiorano” promossa dall’associazione Fiorano Free Music Aps, in collaborazione con Stone Wine and Beer House, pizzeria d’asporto Majorca, Antica Bottega di Sandra, Caffè Astoria e Lorenzo Gelato & Dessert, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Una serata per vivere il centro di Fiorano insieme agli esercenti di via Vittorio Veneto con tavolini in strada e accompagnamento di buona musica.