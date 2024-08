Un clima davvero coinvolgente, di divertimento e voglia di stare insieme aiutando anche la comunità, si è respirato ieri sera, giovedì, sui prati del Circolo Equitazione Reggio Emilia, in località Il Capriolo, dove è andata in scena la quarta edizione del Charity picnic della Croce Verde di Reggio Emilia e Albinea.

La serata, che si è confermata molto apprezzata da tutti i partecipanti per la proposta enogastronomica, per la location unica del Cere e per l’atmosfera che pervade l’evento, ha avuto l’obiettivo di finanziare l’acquisto di un nuovo mezzo per i servizi sociali della Pubblica Assistenza di Albinea, ovvero i servizi di assistenza ai cittadini che necessitano di accedere a strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere ma sono impossibilitati a farlo. Tra questi rientrano le visite specialistiche, la dialisi, l’accompagnamento alle palestre convenzionate Ausl, o anche dal domicilio ai centri diurni e viceversa.

Hanno ricevuto applausi anche i momenti di animazione proposti durante il picnic: la danza aerea di Kate e la musica di Sara ed Emanuele Latin Soul Duo.

Grande soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento viene espressa dal Consiglio Direttivo Croce Verde. Ecco le parole della Presidentessa Maria Teresa Cozza: “Anche quest’anno il Charity Picnic si è dimostrato un’occasione straordinaria non solo per sostenere un progetto importante come l’acquisto del nuovo mezzo per i servizi sociali, che per noi rappresentano un elemento fondamentale dell’attività almeno quanto gli interventi di emergenza – urgenza, ma anche per incontrarci, stare insieme, essere vicini alla comunità che ci sostiene e ci dà la spinta per andare avanti ogni giorno con il massimo impegno. Vogliamo ringraziare davvero di cuore il Cere per questa collaborazione pluriennale, per noi estremamente preziosa, e tutte le realtà economiche che hanno reso possibile il Charity Picnic: in primis Elfi Finpolo, poi Archer Messori, F.lli Bonacini, La Bottega Gastronomica, Boni Pasticceria, Consorzio Parmigiano Reggiano, Cantine Riunite & Civ, Gelateria Pacifico, Reggiana Acque Minerali, Grissin Bon, Gruppo Pluricart, Titti Millecose e Stampatre”.