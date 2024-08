A Maranello è ancora possibile iscriversi allo Spazio Bambini, servizio educativo integrativo rivolto ai bimbi dai 12 ai 36 mesi che non frequentano il nido. L’attività si svolge tre ore al giorno, dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì, presso il Centro per le Famiglie di Via Magellano 17. Per iscriversi online occorre accedere al portale Entranext e selezionare il bando denominato “Spazio Bambini 2024/2025 – Fuori termine”. Per ulteriori informazioni o richieste di assistenza alla compilazione, è possibile rivolgersi al Servizio Istruzione del Comune di Maranello, telefonando allo 0536-240042.