“Calici di Stelle”, la popolare manifestazione nazionale promossa dall’Associazione Città del Vino e dal Movimento Turismo del Vino e organizzata localmente dal Comune di Castelvetro e dal Consorzio Castelvetro VITA, quest’anno anticipa la sua serata “clou” a giovedì 8 agosto (anziché la consueta notte di San Lorenzo).

Giovedì 8 agosto, dalle ore 19 alle 24, in Centro storico di Castelvetro vino, prodotti tipici e musica, con eccellenze vitivinicole, street food e intrattenimenti musicali, oltre all’osservazione guidata degli astri e della volta celeste.

Per Roberto Giovini, vicesindaco e assessore al turismo del Comune di Castelvetro «con il mese di agosto si intensificano le iniziative rivolte al turismo del vino che ci porteranno alla Sagra del Lambrusco Grasparossa a settembre. Tutte le iniziative sono volte a sostenere le nostre aziende vitivinicole del territorio e le attività commerciali e turistiche. Da oltre 20 anni l’amministrazione sostiene il Movimento turismo del vino e l’associazione Città del Vino che promuovono questa iniziativa. Invitiamo tutti gli appassionati del buon cibo e delle “bollicine” a visitare il nostro borgo in un’atmosfera suggestiva ed auspichiamo ricca di emozioni “dal cielo”».

Francesco Gibellini, produttore della tenuta Pederzana e socio del Consorzio Castelvetro di Modena VITA sottolinea che «l’obiettivo principale del Consorzio Castelvetro di Modena V.I.T.A. è la valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici tramite un approccio integrato. Al Consorzio spetta il compito di portare un paese con vocazione turistica a divenire una perla del turismo enogastronomico emiliano. Dall’organizzazione della Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa oggi il Consorzio si occupa di numerose attività legate alla promozione di un vino d’eccellenza, come l’evento Calici di Stelle di giovedì 8 agosto in cui 15 cantine ed un banco sommelier presenteranno il meglio delle proprie produzioni».

Quest’anno, inoltre, sarà presente anche uno stand della Regione Emilia-Romagna (Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale) per informare ed educare alla guida sicura tramite la distribuzione gratuita di materiali, dispositivi di protezione e opuscoli informativi. Sarà presente nello stand l’assessore regionale alla Mobilità, Andrea Corsini.

Per Domiziana Gianfelici, referente del Consorzio Castelvetro di Modena VITA «Calici di Stelle quest’anno si svolge giovedì 8 agosto nel centro storico di Castelvetro. Come sempre, sarà l’appuntamento che riunisce le eccellenze enogastronomiche locali in una serata di degustazioni, musica dal vivo e osservazione degli astri. Le cantine vinicole presenteranno il meglio delle proprie produzioni e i ristoratori locali proporranno specialità gourmet in versione street food».

Tutte le informazioni sulle iniziative sono disponibili sul sito https://www.visitcastelvetro.it/eventi-esperienza/calici-di-stelle/ dove sarà possibile iscriversi alla serata.