Sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Reggio Emilia e Valsamoggia verso Bologna, si registra una coda di almeno 13 km a causa di un incidente avvenuto al km 172, che vede coinvolti due camion. Il traffico defluisce su due corsie. A chi è diretto a Bologna si consiglia di uscire a Modena Nord, percorrere la SS9 Via Emilia, e rientrare in autostrada a Valsamoggia.

Per le lunghe percorrenze, a chi è diretto verso Firenze, Roma o Napoli, seguire indicazioni per la A15 Parma-La Spezia, poi la A12 Sestri Levante-Livorno, poi A11 Firenze-Pisa e proseguire poi in A1. Per chi è in viaggio in A1 ed è diretto ad Ancona si consiglia invece di seguire indicazioni per la A22 Brennero-Modena, la A4 Brescia-Verona-Padova e proseguire sulla A13 Bologna-Padova in direzione Bologna. E’ in atto la distribuzione di acqua agli utenti in coda. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.