È stata vandalizzata durante le feste di Ferragosto la casetta dei libri del parco Berlinguer. La casetta è una delle postazioni di book crossing collegate alle 12 panchine rosse contro la violenza sulle donne che sono state collocate nei parchi e nelle aree verdi cittadine.

Dopo aver ricevuto la segnalazione dell’atto vandalico, il Comune di Modena, attraverso la Polizia locale, è intervenuto per ripulire l’area e metterla in sicurezza. I libri custoditi nella casetta sono stati riconsegnati in custodia all’associazione Amici del libro che gestisce la casetta del parco Berlinguer.

La casetta sarà ripristinata nei prossimi giorni a cura del servizio di Manutenzione urbana del Comune di Modena.