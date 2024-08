Lunedì, 19 agosto, alle 21 fa tappa a Castelnovo la rassegna concertistica dei Concerti al chiaro di luna. La location individuata per la serata è la chiesa parrocchiale di Gombio, e il concerto è intitolato Virtuosismi a 10 corde. Suoneranno Franco Mezzena al violino e Claudio Piastra alla chitarra, che eseguiranno musiche di Paganini e Giuliani. Tutti i concerti della rassegna sono a ingresso gratuito.

Franco Mezzena, nato a Trento, ha studiato con Salvatore Accardo e si è poi perfezionato per alcuni anni presso l’Accademia Chigiana di Siena e la Hochschule di Freiburg (Germania). La sua attività come solista ed in varie formazioni da camera, lo vede presente nei più importanti teatri ed ospite nei principali festival di tutta Europa, Giappone, Stati Uniti, Centro e Sud America.

Claudio Piastra è nato a Parma, e ha studiato con i maestri Renzo Cabassi ed Enrico Tagliavini presso il Conservatorio cittadino “A.Boito”. Dall’esordio, all’ età di 14 anni, ad oggi è invitato a tenere concerti in Festival e Rassegne internazionali in tutta Europa, Stati Uniti, Canada, America del Sud, Medio Oriente e India. Come solista ha collaborato e collabora con orchestre, direttori e solisti prestigiosi.

La rassegna dei Concerti al chiaro di luna è giunta quest’anno alla 34^ edizione, rappresentando l’evento più longevo della montagna reggiana. Ad organizzarla è l’Unione dei Comuni dell’Appennino Reggiano con la direzione artistica del Teatro Bismantova. Il sottotitolo, significativo, della proposta 2024 è “Suoni tra Sacro e Natura”. Per informazioni: Iat Appennino Reggiano, tel. 0522 810430.