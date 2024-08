È stato presentato, durante la seduta della giunta dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord di mercoledì 28 agosto, il report del “Progetto Raga Ragazzi Abili Giovani Adulti”, curato dal Servizio Programmazione distrettuale delle politiche di welfare.

“È un progetto di grande spessore – dice il sindaco di Finale Emilia e presidente UCMAN, Claudio Poletti – che vede coinvolti tanti soggetti del territorio che a vario titolo operano nell’ambito delle disabilità, nel tentativo di offrire risposte e soluzioni agli studenti con certificazione L.104/92 residenti nei comuni dell’Unione e che frequentano le classi IV e V delle scuole secondarie di secondo grado. Il bilancio di quanto fatto nell’anno scolastico 2023-24 è più che positivo, anche se non sono mancate le difficoltà nell’organizzare e coordinare i tanti attori coinvolti, attività che ha richiesto un notevole impiego di tempo, risorse ed energie”.

Nelle attività organizzate nell’ambito del progetto e nel coinvolgimento dei ragazzi c’è molto anche di Finale Emilia.

“Innanzitutto per la presenza degli istituti secondari Calvi e Morandi – aggiunge Poletti – poi per il contributo offerto da realtà come il laboratorio espressivo creativo Astronave Lab e il servizio Rulli Food, entrambi ospitati nei locali della Stazione Rulli Frulli, la sartoria Manigolde e l’associazione Manitese. Voglio ringraziare tutti loro, oltre alle altre scuole e realtà di volontariato del territorio, a tutti gli operatori, agli educatori della cooperativa sociale Gulliver, ai servizi scolastici dei diversi comuni, alle assistenti sociali, ai servizi sanitari dell’Ausl del distretto di Mirandola, in particolare il servizio Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza e il servizio Area Integrazione Socio Sanitaria”.