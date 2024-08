In Pubblica Assistenza si respira aria di festa: “Pubblica in Festa!”, storica manifestazione organizzata dai volontari della Pubblica Assistenza Sasso Marconi, torna dal 30 agosto al 2 settembre.

Per quattro serate, le porte della sede di via San Lorenzo si aprono per accogliere i cittadini con invitanti proposte gastronomiche – che comprendono piatti della tradizione emiliana, pizze e crescentine – e un ricco programma di intrattenimenti musicali che, alternando dj set, musica anni ‘70/80/90 con il gruppo “Celebrity Stars”, ballo liscio con Patrizia Ceccarelli e la sua orchestra, un tributo a Vasco Rossi a cura della “Roxy Bar band” ed esibizioni di giovani band e degli allievi della scuola di musica “Music Factory”, propone ogni sera due momenti di spettacolo diversi tra loro per genere e tipologia. Per i più piccini, infine, gonfiabili, palloncini e sorprese.

Ma la festa sarà anche l’occasione per conoscere meglio la realtà della Pubblica Assistenza e i suoi volontari in un contesto diverso da quello dell’emergenza sanitaria e dei servizi di trasporto, che rappresentano spesso la principale occasione di contatto con i cittadini.

Durante le serate verranno infatti presentate le attività, i progetti promossi dalla Pubblica Assistenza e le opportunità che l’associazione – attiva oggi in diversi ambiti, che spaziano dal soccorso alla Protezione civile, dai servizi sociali all’educazione sanitaria alla promozione della solidarietà – offre alle persone, di tutte le fasce d’età, disponibili a dedicare qualche ora del proprio tempo al volontariato socio-sanitario.

Presso la Pubblica Assistenza Sasso Marconi ha tra l’altro sede la Casa del Volontariato, realtà che riunisce un gruppo di associazioni – Aido, Avis, Antico Mondo Contadino, CSI Sasso Marconi, Passo Passo, Pro Loco Borgo Fontana e i gruppi Quei favolosi anni 70/80 e Ponte Albano C’è – con cui la Pubblica Assistenza condivide progetti e finalità. Una collaborazione che si ripropone anche a “Pubblica in Festa!”: grazie al supporto fornito dalla Casa del Volontariato, la festa della Pubblica Assistenza sarà espressione del lavoro in sinergia tra volontari appartenenti a diverse realtà ma partecipi di un comune progetto solidale.

Anche i giovani daranno un contributo prezioso. Oltre ad offrire il proprio supporto nelle serate di festa, i giovani volontari della Pubblica e i ragazzi del Campus di avviamento al volontariato, organizzato nel periodo estivo dalla Pubblica Assistenza, hanno curato e gestito il programma di intrattenimenti della serata conclusiva, che prevede l’esibizione di giovani band locali.

Appuntamento venerdì 30 e sabato 31 agosto, domenica 1 e lunedì 2 settembre, dalle ore 19, presso la sede della Pubblica Assistenza in via San Lorenzo 4, a Sasso Marconi.

Maggiori info e dettagli sul programma nel volantino allegato e sui canali social della Pubblica Assistenza Sasso Marconi: Facebook | Instagram

“Pubblica in Festa!” è patrocinata dal Comune di Sasso Marconi