Nel corso del fine settimana, la Polizia Stradale di Reggio Emilia, con pattuglie del distaccamento di Castelnovo né Monti, ha intensificato i controlli sui motoveicoli diretti verso le montagne reggiane, una meta molto frequentata in questo periodo a causa delle giornate soleggiate e dell’afa cittadina. L’afflusso significativo di motociclisti ha reso necessaria una maggiore attenzione per prevenire situazioni di pericolo e garantire la sicurezza stradale.

Durante l’operazione, le pattuglie impiegate hanno controllato complessivamente 85 veicoli, di cui 62 motocicli. Al termine dei controlli sono stati contestati 12 verbali per infrazioni al Codice della Strada: 6 per eccesso di velocità, 2 per mancata revisione del veicolo e 4 per assenza delle dotazioni obbligatorie sui motocicli.

Nonostante l’intenso traffico, la viabilità è stata gestita al meglio dalle pattuglie impegnate, garantendo fluidità e sicurezza lungo le strade. Questi controlli specifici, organizzati in risposta al grande afflusso di veicoli, si sono rivelati essenziali per prevenire incidenti e preservare la sicurezza di tutti i viaggiatori.

Le Forze dell’Ordine ricordano l’importanza di rispettare i limiti di velocità, mantenere i veicoli in condizioni regolari e assicurarsi che tutte le dotazioni obbligatorie siano presenti sui motocicli, al fine di evitare sanzioni e, soprattutto, di garantire la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada.