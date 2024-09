Si svolgerà dal 4 all’8 settembre a Rivara di San Felice sul Panaro la Sagra della Natività di Maria Santissima. Molto ricco il programma diviso in due tronconi: quello religioso e quello ludico. Tanti gli eventi in calendario e come sempre funzionerà l’eccellente stand gastronomico, che aprirà alle 19.30, anche con possibilità di asporto. L’iniziativa è organizzata dalla parrocchia con il patrocinio del Comune di San Felice.

Mercoledì 4 settembre alle 19.30 ci sarà l’inaugurazione ufficiale della Sagra e, alle 20 nel campo sportivo parrocchiale, il torneo dell’amicizia riservato ai bambini, con la presenza di truccabimbi. Giovedì 5 settembre, ore 20, presso l’asilo parrocchiale, film per bambini, mentre alle 21.30 nel campo sportivo parrocchiale, concerto dei Psycho, tribute ai Muse. Venerdì 6 settembre alle 19, bancarelle presso il campo sportivo parrocchiale, mentre alle 20, all’asilo parrocchiale, serata di degustazione di vino con il maestro assaggiatore e docente Onav Pier Luca Ceccarelli (22 euro a persona solo su prenotazione al 340/2392593). Alle 21.30, campo sportivo parrocchiale, concerto di The Pelvis, tribute rock band. Sabato 7 settembre alle 17 motoraduno di Harley Davidson in collaborazione con Crusaders Bikers Group. Alle 21, asilo parrocchiale, liscio con Lisa Maggio, mentre alle 21.30, campo sportivo parrocchiale, concerto degli Strani Animali, tributo a Vasco Rossi. Domenica 8 settembre, ultimo giorno della Sagra, alle 21.15 presso la chiesa parrocchiale, concerto d’organo e ocarina con il duo “Anima musices”, Doralice Minghetti, clavicembalista e ocarinista e Giuseppe Monari, organista e clavicembalista. Alle 21.30, campo sportivo parrocchiale, musica con Juno Live Band. Alle 23.30, area Pezzini, spettacolo piromusicale. Tutte le sere funzionerà la pesca di beneficenza e, presso il campo sportivo parrocchiale dalle 18.30, il live bar gestito dai Bagaet ad Rivara, con musica dal vivo. Parte dei proventi del bar sarà devoluta all’Associazione sostegno ematologia oncologia pediatrica (Aseop). Per quanto riguarda il programma religioso, il “clou” sarà domenica 8 settembre alle 11 con la messa solenne in memoria di don Paradisi nel 14esimo anniversario della morte e alle 18.15 la processione in onore della Beata Vergine Maria.