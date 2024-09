I Carabinieri della Stazione di San Giorgio di Piano hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, con l’applicazione del dispositivo elettronico di controllo a distanza, nei confronti di un italiano sulla trentina, residente in Provincia di Bologna, indagato dalla Procura della Repubblica di Bologna per maltrattamenti contro familiari o conviventi.

La misura cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, a seguito della richiesta del Pubblico Ministero che ha coordinato le indagini. Il presunto responsabile sarà chiamato a rispondere del citato delitto per avere maltrattato la moglie, anche in presenza dei figli minorenni, a seguito di rancori maturati da una situazione familiare instabile, dovuta a una separazione in corso. Rintracciato dai Carabinieri, l’uomo è stato arrestato e sottoposto alla misura cautelare disposta dal Giudice.