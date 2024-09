I Carabinieri della Stazione Bologna hanno arrestato un 30enne straniero, già noto alle Forze dell’ordine, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È successo quando i Carabinieri, impegnati in un servizio antidroga e sfruttando una posizione adeguatamente occultata, effettuavano una precisa attività di osservazione nei pressi della zona universitaria in P.zza Verdi e Vie limitrofe.

Durante tale operazione, i militari in abiti civili hanno notato un soggetto stazionare nei pressi della Piazza, con fare anomalo, cercando di avvicinarsi a diversi passanti. Insospettiti dall’atteggiamento del 30enne, gli operanti hanno richiesto l’ausilio di una pattuglia con colori d’Istituto, per effettuare un controllo, ma alla vista dei militari il soggetto si è dato alla fuga a bordo del suo monopattino nel tentativo di eludere il controllo. Tempestivamente raggiunto e fermato dai Carabinieri, il 30enne è stato identificato e dopo un accurato controllo trovato in possesso di circa 80 grammi di Hashish e circa 2 grammi di Marijuana, oltre alla somma in denaro di 280,00 euro. Appurato ciò, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 30enne è stati arrestato dai Carabinieri e tradotto presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.