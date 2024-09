Sono iniziati, e proseguiranno a oltranza, fino a quando non sarà completato il tutto, i lavori di posa della fibra ottica sul territorio di Castelfranco Emilia. La rete di vie coinvolte è di circa duecento, per un totale di 44 chilometri di strade interessate dagli interventi. La localizzazione è varia, e comprende, oltre al capoluogo, anche le frazioni.

Nel luglio 2022 sono stati firmati i contratti per i lavori relativi al bando “Italia a 1 Giga” nell’ambito del PNRR nazionale. Entrano così nell’operatività le attività per portare entro il 2026 internet veloce in circa 7 milioni di civici. La nuova strategia punta a connettere in quattro anni tutta l’Italia con reti ad altissima velocità fisse e mobili, incluse le scuole e le strutture sanitarie che potranno quindi garantire servizi ad altissime prestazioni.

Open Fiber S.p.A. ha iniziato l’attività di posa della fibra ottica nel Comune. Pertanto il personale incaricato dalla Società Open Fiber S.p.A. potrebbe richiedere l’ingresso nei condomini interessati dalla progettazione per predisporre il collegamento della rete 100% in fibra ottica. In ogni caso l’intervento è gratuito, non è previsto l’accesso all’interno degli appartamenti e il personale è dotato di tesserino identificativo. Inoltre elementi installati non necessitano di energia elettrica. È bene precisare, infine, che davanti a eventuali domande di denaro o di accesso nei singoli appartamenti non precedentemente concordato con i proprietari, si invita la cittadinanza a rivolgersi con tempestività alle competenti autorità di sicurezza.