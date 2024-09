Il popolo del Po si ritroverà nel weekend per rinnovare l’amore per il Grande Fiume e il suo territorio. Torna l’appuntamento annuale con l’associazione Persona Ambiente per la 14esima “Discesa del Po – in bici, in canoa, a nuoto o a piedi” – che si svolgerà sabato 7 e domenica 8 settembre nel tratto di fiume compreso tra San Daniele Po (CR), Comune di Roccabianca (PR), Comune di Dosolo (MN) e Comune di Guastalla (RE).

In canoa, in barca, a piedi, in bicicletta e persino a nuoto, è un invito rivolto a tutti e a tutte le età, l’occasione per scoprire e vivere sulle acque o lungo le acque del fiume Po due giornate emozionanti.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio da 21 comuni e da numerose associazioni sportive e ambientaliste allo scopo di promuovere l’interesse e l’attenzione verso il fiume Po, coinvolgendo singoli cittadini, mondo dello sport e della cultura e creando le basi per una crescita della responsabilità ambientale e la diffusione di buone prassi ecologiche in difesa del Fiume e del territorio limitrofo.

Anche quest’anno la manifestazione si svolge con la collaborazione dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, attraverso la Riserva PoGrande MaB Unesco che condivide gli obiettivi e l’area di interesse dell’iniziativa: grazie alla sottoscrizione di un’intesa tra le cinque Riserve della Biosfera lungo il fiume Po (Parco del Monviso, @Collina Po Aree Protette Po piemontese, Biosfera Ticino Val Grande Verbano, Parco Delta Po Emilia-Romagna e, appunto, PoGrande), promossa proprio dall’Autorità di bacino, prenderanno il via una serie di azioni congiunte lungo tutta l’asta del Grande Fiume volte a creare una rete in grado di potenziare i valori comuni che legano le comunità rivierasche da monte a valle, sotto la guida dei valori del Programma Unesco Biodiversity “Man and Biosphere” (Uomo e Biosfera).

In particolare per la nostra zona, la “Discesa del Po” si svolgerà domenica 8 settembre 2024 con l’attraversamento dei seguenti territori comunali: Casalmaggiore, Colorno, Sorbolo-Mezzani, Dosolo, Guastalla, Pomponesco, Gualtieri, Boretto, Brescello, Viadana e arrivo per tutti a Viadana previsto per le ore 12:30.

La giornata sarà caratterizzata dalla presenza di canoe e nuotatori sul fiume, ciclisti sugli argini e imbarcazioni da turismo.

Anche quest’anno verrà assegnato un riconoscimento all’ “Uomo del Po”, uomo o donna che si è distinto/a per la promozione, difesa del fiume, (es. pescatori, ambientalisti, insegnanti, sportivi….).

Organizzata dall’associazione Persona Ambiente, la “Discesa del Po” è il coronamento di un anno di eventi e di impegno profuso per far emergere complessità, ricchezza e opportunità nei luoghi del Grande Fiume. L’associazione, infatti, da anni si prodiga per la salvaguardia del patrimonio naturale e culturale del Po, anche attraverso la divulgazione di contenuti naturalistici, storici e culturali, per scoprire o riscoprire luoghi nel pieno rispetto della loro vocazione. La forza dell’associazione Persona Ambiente, nata e cresciuta in ricordo di Umberto Chiarini, professore e filosofo amato da studenti e da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e seguire le sue idee, è aver saputo riportare il Po al centro dell’attenzione, con i suoi aspetti ambientali, culturali, territoriali e di sviluppo sostenibile.

Per contatti: persona.ambiente@libero.it